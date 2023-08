A Marina di Camerota un incontro culturale organizzato dall’associazione Elaia: ospite anche il Maestro Adriano Pennino

Doppio appuntamento questa sera a Marina di Camerota presso il villaggio “La Fenosa” per un incontro organizzato dall’associazione culturale Elaia. Si inizierà alle ore 19 con la presentazione del libro del Direttore Sanitario dell’ospedale “Immacolata” di Sapri Antonio Claudio Mondelli dal titolo “Le radici del cuore. Vita di paese nel Cilento antico: Perdifumo”. Ad introdurre l’evento sarà Rossella Cantisani, vicepresidente dell’associazione culturale Elaia. Mentre a moderare l’appuntamento sarà Costantina Ruocco, vicepreside dell’istituto scolastico di Camerota.

Gli interventi

I saluti invece saranno affidati al Presidente del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace Vincenzo Rubano. Un incontro che vedrà la presenza del Sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, del Consigliere provinciale Carmelo Stanziola, del Sindaco di Celle di Bulgheria Gino Marotta e del Presidente del Parco Nazionale del Cilento Giuseppe Coccorullo.

Ospite il maestro Adriano Pennino

A seguire invece il Presidente Rubano dialogherà con il Direttore d’orchestra del Festival di Sanremo Adriano Pennino al quale verrà consegnato, in seduta straordinaria, il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace. Il maestro Pennino nel corso della propria decennale carriera ha collaborato con gli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, firmando gli arrangiamenti per professionisti del calibro di Gino Paoli, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Roberto Murolo, Enzo Gragnaniello, Lina Sastri, Giorgia, Franco Califano, Luca Barbarossa, Renato Zero. A presentare il secondo incontro sarà Alessia Cennamo .