L’Associazione culturale Elaia già al lavoro per la nuova edizione del Premio Nassiriya

L’associazione culturale Elaia, organizzatrice del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace, è già al lavoro per la nuova edizione del Premio.

Un importante evento nazionale

Diventato negli negli anni un evento di valenza nazionale, il Premio Internazionale Nassiryia per la Pace giungerà quest’anno alla sua decima edizione. Un compleanno importante per la manifestazione che si distingue per la promozione della pace, la diffusione della legalità e dell’impegno civile.

Al dare il via alla nuova edizione del Premio il 30 Settembre nel teatro Kamaraton, di Camerota capoluogo, sarà il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare diretta dal maestro Leo Camnarano.

Il commento

“Sarà un’edizione da record; ricca di eventi culturali, di incontri e di testimonianze – dichiarano dall’associazione Elaia – È ancora troppo presto per potervi svelare il programma ma possiamo anticiparvi che ad inaugurare il Premio, il 30 Settembre, nel teatro Kamaraton di Camerota Capoluogo sarà il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare diretta dal maestro Leo Camnarano. Per l’occasione saranno presenti ospiti d’eccezione e autoritaria di governo. Avanti tutta”.

Il Premio Nassiriya

Il Premio è organizzato dall’associazione culturale Elaia e patrocinato dal Parlamento Europeo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dalla Difesa, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. E ancora: dalla Provincia di Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento e dai Comuni di Camerota, Centola, Celle di Bulgheria e Santa Marina. Ha cadenza annuale. L’assegnazione è dedicata a persone che si sono distinte nel campo sociale e in particolare per la loro attività di promozione della pace.