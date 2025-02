A Marina di Camerota protagonista la vela | VIDEO

È tutto pronto a Marina di Camerota, per l’apertura della settimana velica che inizierà presso la struttura portuale domani 1° Marzo. Un’iniziativa voluta e promossa da Comune di Camerota, dal Circolo velico, dalla Federazione italiana vela V zona e dalla società portuale Camerota Yachting Service, con l’intento di rendere lo sport della vela sempre più accessibile a tutti, come spiegato dall’assessore al Porto Teresa Esposito.

L’evento

“La settimana velica che si terrà qui a Marina di Camerota a partire dal 1° marzo sarà inaugurata con l’arrivo della nuova Barca Scuola Vela del Circolo Velico Cilento a Vela – ha dichiarato l’assessore Esposito – . Si tratta si un’imbarcazione modello Meteor che rappresenterà un nuovo punto di riferimento per i corsi di vela mini altura”.

“Questo progetto innovativo nasce dalla collaborazione tra il Circolo Velico, il Comune di Camerota, la federazione italiana vela V zona e la società portuale Camerota Yachting Service, con l’obiettivo di rendere la vela accessibile a chi, per motivi economici o sociali, non ha facilmente l’opportunità di avvicinarsi a questa affascinante disciplina – prosegue – Per l’occasione dal 7 al 9 Marzo ospiteremo anche la prima tappa del circuito nazionale Open Skiff”.

E poi ha aggiunto “Si tratta si iniziative importante anche dal punti di vista turistico, perché ospiteremo circa 130 imbarcazioni e per l’occasione Marina di Camerota diventerà la cittadella della vela”.