Maltempo: paura in località Moio di Agropoli, disagi lungo la via del Mare

L’acqua torna a far paura ai residenti di località Moio. Sono bastati pochi minuti di pioggia copiosa a ritmo incessante per rischiare di mettere nuovamente in ginocchio la località di Agropoli che già nel 2022 subì notevoli danni a causa di un’alluvione.

La situazione in località Moio

Se in quella circostanza i danni furono molteplici, questa volta qualche problema si segnala principalmente alla tenuta della viabilità con allagamenti in via Belvedere e via Piana delle Pere, oltre a qualche problema legato al mancato deflusso delle acque in aree periferiche.

Ma tanto è bastato per mettere nuovamente in allarme la popolazione della frazione di Agropoli che ha ancora vivo il ricordo di quanto avvenuto in quel novembre di circa tre anni fa.

Disagi sulla via del Mare

Ma i disagi non si limitano ad Agropoli: pietre e detriti sono caduti sulla via del Mare, verso Castellabate, rendendo impraticabile una porzione di corsia. Del caso sono state già informate le autorità.