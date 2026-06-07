Magliano Vetere tra i “Comuni degli Eremi”: il borgo cilentano è socio fondatore della nuova rete nazionale

Con la delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 14 maggio 2026, il Comune di Magliano Vetere ha aderito, in qualità di Socio Fondatore, alla costituenda associazione “Comuni degli Eremi”. Si tratta di una rete territoriale nata tra i comuni italiani – su iniziativa del Comune di Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca – che possiedono, promuovono e valorizzano il proprio patrimonio storico costituito dalla presenza di un eremo, di una chiesa rupestre o di un romitorio.

Il patrimonio rupestre di Magliano Vetere

Tra questi comuni spicca proprio il centro cilentano di Magliano Vetere, caratterizzato dalla presenza nel territorio comunale di due cappelle rupestri. Il comune, inoltre, è sede storica di consolidate e collaudate manifestazioni a sostegno di tale presenza.

Gli obiettivi dell’associazione: tutela, promozione e sostenibilità

L’associazione punta a difendere e sviluppare la qualità dei territori dei Comuni degli Eremi tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e dell’informazione.

L’obiettivo a lungo termine è quello di intraprendere progetti di valorizzazione dei relativi territori attraverso politiche di tutela e di sviluppo eco-compatibile dell’ambiente, affiancate da iniziative di difesa della tipicità territoriale, dell’autenticità e della qualità della vita.