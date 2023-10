M5S, Villani: “Elezioni amministrative opportuna la decadenza del Sindaco Mutalipassi”

“Come Movimento 5 stelle non possiamo che essere soddisfatti della decisione del Tar di Salerno di annullare il risultato elettorale delle ultime elezioni comunali di Agropoli in 19 delle 21 sezioni. L’annullamento del risultato elettorale è un significativo passo verso la tutela della volontà popolare e il rispetto delle leggi elettorali. In seguito alla decisione del Tar, il Sindaco Mutalipassi è decaduto dalla carica, aprendo così la strada a un nuovo inizio per la città di Agropoli. Il Movimento 5 Stelle ha sempre sottolineato l’importanza di garantire elezioni libere da qualsiasi forma di frode elettorale, in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di esprimere la propria volontà in modo chiaro e inequivocabile, senza condizionamenti”. A denunciarlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani

“Ci impegneremo a sostenere il processo di rielezione, lavorando a stretto contatto con i cittadini e i nostri elettori per garantire una rappresentanza onesta e responsabile a livello amministrativo. Ci batteremo per una politica basata sulla trasparenza, l’etica e la partecipazione attiva dei cittadini. Continueremo a lavorare instancabilmente per garantire che le istituzioni rispondano alle esigenze della comunità, e che l’interesse pubblico venga sempre posto al primo posto”. -conclude Villani-