Cilento

Lustra, disavanzo e Corte dei Conti, Guerra: «lo abbiamo ereditato, ora stiamo risanando»

Disavanzo a Lustra e rilievi della Corte dei Conti: il sindaco Luigi Guerra fa il punto su conti ereditati, riscossione e misure correttive

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Raffaella Giaccio
Di:Raffaella Giaccio
Giornalista, Costumista, Truccatrice, Video Editing. Dal 2000 ad oggi collabora con la Film Studio produzioni cinematografiche e televisive nella realizzazione di cortometraggi documentari e prodotti televisivi....
Lustra, disavanzo e Corte dei Conti, Guerra: «lo abbiamo ereditato, ora stiamo risanando»

Dopo i rilievi evidenziati dalla Corte dei Conti sulla situazione finanziaria del comune di Lustra, il sindaco Luigi Guerra interviene per chiarire la posizione dell’amministrazione e spiegare le iniziative messe in campo per affrontare le criticità emerse. Al centro della vicenda c’è, in particolare, il disavanzo accumulato negli anni precedenti.

L’origine del disavanzo e la gestione finanziaria dell’ente

Secondo quanto spiegato dal primo cittadino, una parte rilevante della situazione finanziaria contestata avrebbe origine prima del 2015 e sarebbe stata ereditata dall’attuale amministrazione.

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«Il disavanzo era di circa 400mila euro», spiega Guerra, sottolineando che nel corso dei sei anni di consiliatura la somma è stata progressivamente ridotta attraverso una serie di manovre correttive.

Riscossione dei tributi locali e piano di rateizzazione per le famiglie

Una delle principali problematiche individuate dal sindaco riguarda la riscossione dei tributi e delle tasse comunali. Si tratta di una difficoltà che, secondo Guerra, ha inciso sugli equilibri finanziari dell’ente e sulla capacità del Comune di garantire un regolare flusso di entrate.

Proprio sul fronte della riscossione, l’amministrazione ha scelto di intervenire cercando di conciliare le esigenze finanziarie del Comune con quelle delle famiglie. «Non si possono tassare ulteriormente i cittadini», sottolinea il sindaco.

Per questo motivo sono state previste possibilità di rateizzazione fino a 12 mesi, senza interessi né sanzioni, con l’obiettivo di agevolare i contribuenti in difficoltà, fermo restando l’obbligo di provvedere al pagamento delle somme dovute.

La replica sulle spese dell’amministrazione e i rapporti con la Regione Campania

Guerra respinge inoltre l’idea che le difficoltà finanziarie siano riconducibili a una gestione caratterizzata da sprechi da parte dell’attuale amministrazione. «La nostra amministrazione in sei anni non ha sperperato denaro», afferma il sindaco, ricordando anche che durante il mandato non sono stati contratti nuovi mutui.

Il primo cittadino evidenzia l’impegno dell’amministrazione nel reperire risorse e affrontare le problematiche finanziarie dell’ente, anche attraverso i rapporti istituzionali con la Regione Campania. «Quando andiamo in missione in Regione Campania non utilizziamo soldi dell’ente», precisa Guerra.

Le misure correttive e le prospettive future dei conti comunali

La situazione resta al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale, chiamata a intervenire per garantire il mantenimento degli equilibri finanziari e affrontare le criticità evidenziate dagli organi di controllo.

Il sindaco ha assicurato che il Comune sta lavorando per mettere in campo le necessarie misure correttive e ha dichiarato di essersi assunto direttamente la responsabilità finanziaria dell’ente fino al 31 dicembre.

«Noi ci stiamo lavorando», ha concluso Guerra, manifestando fiducia nella possibilità di superare le criticità e di dare risposte sul piano finanziario e amministrativo. La vicenda resta dunque aperta: saranno l’attuazione delle misure correttive e l’andamento dei conti a fornire nei prossimi mesi ulteriori elementi sulla capacità del Comune di Lustra di riportare la situazione finanziaria verso condizioni di maggiore equilibrio.

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