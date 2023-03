Le giornate della salute arrivano nei comuni dell’entroterra cilentano

Venerdì 24 marzo, Piaggine sarà al centro di un importante evento di prevenzione oncologica. Grazie all’iniziativa “Mi voglio bene – Prevenire mi salva la vita”, promossa dalla Regione Campania, dall’ASL di Salerno e patrocinata dal Comune di Piaggine guidato dal Sindaco Renato Pizzolante, saranno offerte visite gratuite per la prevenzione dei tumori al colon retto, al collo dell’utero e alla mammella.

L’appuntamento

Il Centro Polivalente di Piaggine, situato in Piazza Caduti del Lavoro, sarà la sede delle visite che saranno disponibili a partire dalle 14:30 dello stesso giorno. Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente presso la stessa sede.

L’iniziativa “Mi voglio bene – Prevenire mi salva la vita” mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione oncologica, in particolare attraverso l’esecuzione di controlli periodici. Grazie a questa iniziativa, sarà possibile effettuare gratuitamente le visite suddette, utili per individuare precocemente eventuali anomalie e per adottare tempestivamente le opportune contromisure.

Un’importante attività di sensibilizzazione

L’evento rappresenta un’importante opportunità per la popolazione di Piaggine e dei paesi limitrofi, in quanto offre l’accesso gratuito a controlli medici altrimenti non sempre facilmente accessibili. Si tratta di un’occasione da non perdere per tutti coloro che vogliono prendersi cura della propria salute e prevenire eventuali patologie oncologiche.