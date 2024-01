L’almanacco del 2 Gennaio 2024: una giornata ricca di storia, cultura e curiosità

Il 2 Gennaio è una data che offre una varietà di elementi interessanti, tra cui eventi storici significativi, santità, curiosità e compleanni di personaggi famosi. Iniziamo esplorando i principali avvenimenti storici legati a questa data, per poi passare ai santi celebrati, alle curiosità, ai VIP nati e deceduti in questo giorno e infine all’aforisma del giorno.

Santi del Giorno

Santi Basilio Magno e San Gregorio Nazianzeno (Vescovi e dottori della Chiesa)

San Blidulfo (Bladulfo, Monaco a Bobbio)

San Defendente di Tebe (Martire)

San Mainchin (Vescovo di Limerick)

San Telesforo (Papa e Martire)

San Vincenziano (Eremita)

Sant’Adalardo di Corbie (Abate)

Sant’Airaldo di Saint-Jean-de-Maurienne (Monaco e Vescovo)

Accadde Oggi

1942 – Il più grande caso di spionaggio negli Usa: Negli archivi del FBI è registrato sotto la voce Duquesne Spy Ring: è il più grande caso di spionaggio nella storia degli Stati Uniti d’America

Gli Avvenimenti Storici

Nel 1492, i sovrani spagnoli Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona conquistarono Granada, ponendo fine alla dominazione musulmana in Spagna.

Nel 1818, il poeta inglese Lord Byron completò il suo lavoro epico “Childe Harold’s Pilgrimage”.

Nel 1905, l’Impero russo riconobbe l’indipendenza della Mongolia con il trattato di Khyakta.

Nati in questo giorno

1920 – Isaac Asimov: Ricordato come il padre della robotica, termine da lui coniato, è stato uno dei padri della letteratura fantascientifica, oltre a un efficace divulgatore del sapere chimico e fisico.

1952 – Paolo Hendel: Il suo mestiere è far ridere e per molti telespettatori ci riesce bene, visto che quando c’è lui… «la lira s’impenna!»

Scomparsi oggi

1960 – Fausto Coppi: Famoso e mitico ciclista su strada e su pista degli anni Quaranta e Cinquanta, nato a Castellania (in provincia di Alessandria) e morto il 2 gennaio 1960 a Tortona.

L’Aforisma del Giorno

“La vita è ciò che facciamo di essa. I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo.” – Fernando Pessoa