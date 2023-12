Ecco l’almanacco del 26 dicembre 2023

Ogni giorno è un capitolo nel grande libro della storia, e il 26 dicembre non fa eccezione. In questo almanacco giornaliero, esploreremo i santi venerati, i fatti storici memorabili, i compleanni dei personaggi illustri, i momenti tristi delle perdite celebri, e concluderemo con un pensiero ispiratore per la giornata.

Santi del Giorno

Il 26 dicembre è dedicato a due santi importanti nella tradizione cristiana: Santo Stefano e San Dionigi. Santo Stefano è considerato il primo martire cristiano e viene commemorato per il suo coraggio e la sua fede. San Dionigi, vescovo di Parigi nel III secolo, è venerato come uno dei principali santi francesi.

Fatti Accaduti

1865 – Lewis Carroll invia il manoscritto di “Alice nel Paese delle Meraviglie” : Lo scrittore britannico Lewis Carroll inviò il manoscritto del suo famoso libro “Alice nel Paese delle Meraviglie” a una bambina di nome Alice Liddell, cui aveva raccontato la storia durante una passeggiata in barca.

Il film "Il Bambino di Vetro", diretto da Frank Capra e interpretato da James Stewart, fu proiettato per l'ultima volta nelle sale cinematografiche. Il film, sebbene inizialmente sottovalutato, è diventato nel tempo un classico natalizio.

La giovane JonBenét Ramsey fu trovata morta nella sua casa a Boulder, in Colorado. Questo tragico caso continua a suscitare interesse e mistero nel mondo.

Compleanni di VIP

Kit Harington (1986): L’attore britannico è noto per il suo ruolo di Jon Snow nella popolare serie televisiva “Game of Thrones”.

Jared Leto (1971): L'eclettico attore e musicista americano, vincitore di un premio Oscar per il suo ruolo in "Dallas Buyers Club".

Celebrità morte

Henry Miller (1980): Lo scrittore americano noto per opere come “Tropico del Cancro” ci ha lasciato in questa data.

Gerald Ford (2006): L'ex presidente degli Stati Uniti, Gerald Ford, è deceduto il 26 dicembre 2006.

Aforisma del Giorno

“La vita è fatta di momenti, alcuni luminosi e allegri, altri oscuri e difficili. Ma sono proprio questi contrasti a rendere il nostro viaggio un’esperienza straordinaria.”