L’Agropoli supera il turno play off: battuto il Solofra

Davanti al pubblico della grande occasioni, l’Us Agropoli liquida il Città di Solofra, nella semifinale play-off Regionale, per 2-0; decisive le reti di Padovano e Abayian nel primo tempo.

La Partita

In uno Stadio Guariglia con una grande cornice di pubblico, l’Agropoli comincia subito bene mantenendo il pallino del gioco, pur non creando occasioni pericolose, il Solofra prova a reagire di rimessa, ma senza grandi risultati.

La partita si sblocca al 31’ con il goal di Padovano, servito in area di rigore da un ottimo assist di Abayian, l’esterno agropolese apre il piattone e deposita la palla in rete per l’1-0 dei delfini.

Dopo pochi minuti arriva anche la rete del 2-0, questa volta è Abayian a farsi trovare pronto in area di rigore, servito da Arevalo, l’attaccante uruguaiano indisturbato sigla il 2-0.



Uno due terribile dell’Agropoli che indirizza partita e qualificazione, il Solofra sembra subire il colpo e non riesce a reagire, si conclude così il primo tempo con il risultato di 2-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Solofra prova a riportarsi in partita, al 51’ ci prova Di Giacomo, ma la sua conclusione viene deviata in corner da un attento Paparella.

Prova ancora a spingere sull’acceleratore la squadra ospite alla ricerca del goal che potrebbe riaprire la qualificazione, ci prova al 54’ Sabatino con un incursione in area di rigore, ma il suo tiro viene bloccato facilmente da Paparella.

Il Solofra si sbilancia in avanti mostrando il fianco all’Agropoli che al 56’ potrebbe trovare il terzo goal, ma sul tiro di Maiese è il legno a dire di no, al difensore Agropolese.

La partita continua senza grossi sussulti, con l’Agropoli in pieno controllo dell’incontro, le ultime occasioni da segnalare sono una per parte, Di Giacomo all’89 ci prova in rovesciata, ma la sua conclusione termina di poco fuori, mentre per l’Agropoli Infimo al 90’ ha una buona possibilità da dentro l’area di rigore, ma il suo tiro viene respinto da Cibelli.

Termina così 2-0 per l’Agropoli, con i delfini che guadagnano la finale play-off regionale.