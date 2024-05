Agropoli: finali Nazionali di Eccellenza U-17 Maschili, la cerimonia di apertura

Tutto pronto per l’inizio delle Finali Nazionali Eccellenza Maschili U-17 che si svolgeranno sia ad Agropoli al “Pala Di Concilio” che a Torchiara al “Palacilento”. La cerimonia di apertura si è svolta in “Piazza Vittorio Veneto” ad Agropoli, grande affluenza da parte del pubblico locale e non solo, incuriositi dall’evento.

Le squadre partecipanti

Saranno 16 le squadra partecipanti che daranno vita ad una settimana di grande Basket per aggiudicarsi il Campionato Nazionale. Le prime otto squadre qualificate da vincitrici dei gironi interzona sono Olimpia Milano, Virtus Bologna, Reyer Venezia, San Paolo Ostiense, Pall. Reggiana, Newbasket Brindisi, Dragons Prato e Orange Bassano.

Le ultime otto squadre che si sono qualificate dopo gli spareggi dell’ultimo fine settimana sono Scuola Alghero, Varese Academy, Derthona Tortona, Vis Ferrara, Aquila Trento, Scaligera Verona, Stamura Ancona e Pall. Varese.

Composti i gironi definitivi della manifestazione tricolore che vedrà Venezia, Verona, Bassano e Trento nel girone A; Brindisi, Ferrara, Prato e Alghero in quello B; nel girone C Ostiense, Milano, Varese Academy e Pall. Varese; mentre in quello D Bologna, Ancona, Reggiana e Tortona.

La manifestazione

La manifestazione avrà inizio lunedì 20 Maggio alle 14:00, su entrambi i palazzetti designati e già citati. Tutto pronto dunque per una settimana di Basket che coinvolgerà tutto il paese a livello Nazionale.