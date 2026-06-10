La Vacanza del Sorriso torna in Cilento: l’accoglienza di Castellabate per i piccoli guerrieri

La Vacanza del Sorriso continua il suo viaggio in giro per l’Italia e anche quest’anno arriva in Cilento e a Castellabate. La 21esima edizione dell’iniziativa ricreativa dedicata a bambini affetti da patologie oncoematologiche con le relative famiglie è caratterizzata dalla consueta ospitalità di associazioni, operatori turistici, amministrazionali comunali e istituzioni della zona.

Tra storia e natura: la tappa a Castellabate

A Castellabate i ragazzi hanno avuto modo prima di visitare il borgo medievale e poi di spostarsi direttamente nel cuore di Villa Matarazzo per una serie di attività ricreative organizzate appositamente per loro.

Ad accoglierli vi era:

Il Comune di Castellabate

Il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni

Diverse associazioni del territorio

L’obiettivo unico è quello di regalare sorrisi a bambini e genitori offrendo loro giorni di serenità, tranquillità e spensieratezza dopo momenti di buio e difficoltà.

Il ruolo dell’associazione Cilento Verde Blu

A portare avanti l’ambizioso progetto è l’associazione Cilento Verde Blu che ogni anno si mette in moto per garantire ai più piccoli una grande organizzazione. Un lavoro complesso che coinvolge ospedali e strutture socio-assistenziali di tutta Italia.