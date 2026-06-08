Cilento

La cilentana Elisa Balsamo regina dei traguardi: sua la Maglia Rossa del Giro d’Italia Women 2026

Elisa Balsamo domina la classifica a punti al Giro d'Italia Femminile 2026 con 4 vittorie di tappa e una storica Maglia Rossa. Demi Vollering vince la Maglia Rosa.

Antonio Pagano

Elisa Balsamo protagonista al Giro D’Italia femminile 2026. La ciclista piemontese, ma originaria di Piano Vetrale (frazione del Comune di Orria), ha ottenuto la maglia rossa , simbolo del leader della classifica a punti. Un grande risultato che conferma quanto di buono sta facendo la Balsamo in competizioni nazionali e internazionali.

​Sono ben 152 i punti conquistati dalla velocista del team Lidl-Trek. La maglia rossa viene assegnata al corridore che ottiene il punteggio più alto sommando i piazzamenti all’arrivo di ogni tappa e ai traguardi volanti.

​Quattro vittorie da record: Balsamo nella storia del ciclismo italiano

​Prima del Giro d’Italia Women 2026 non aveva mai vinto in questa stagione. Nella competizione più famosa d’Italia, però, ha portato a casa quattro vittorie ufficiali (tre conquistate su strada, più quella ottenuta dopo la squalifica di Lorena Wiebes).

​C’è grande soddisfazione per la ciclista e per l’Italia: era infatti dal 2001 che un’atleta italiana non vinceva quattro tappe nella stessa edizione. Prima di lei, solo altre due azzurre ci erano riuscite: Greta Zocca (nel 2001, appunto) e Fabiana Luperini, nel 1996.

​Demi Vollering conquista il Giro: beffata Anna van der Breggen nell’ultima tappa

​A vincere il Giro d’Italia Women 2026 è stata invece Demi Vollering. L’atleta del team FDJ UNITED – SUEZ ha strappato la maglia rosa all’amica e rivale Anna van der Breggen proprio nell’ultima tappa, conquistando così il suo primo Giro in carriera.

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