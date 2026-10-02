Italian cruise day in tour: Agropoli al centro del turismo crocieristico

Si è svolto questa mattina, venerdì 2 ottobre, presso lo Spazio Mare del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli, l’Italian Cruise Day in Tour, appuntamento di rilievo dedicato al settore crocieristico organizzato da Risposte Turismo in collaborazione con il Cilento Cruise Terminal e l’Amministrazione comunale.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco Roberto Mutalipassi e delle autorità locali, dando il via a un momento di confronto focalizzato sulle prospettive del comparto crocieristico in Italia.

Dati di traffico e trend della crocieristica nazionale

Nel corso dell’incontro, Risposte Turismo ha presentato un approfondimento tecnico-scientifico sulle dinamiche del settore, con particolare attenzione ai dati di traffico, all’andamento della crocieristica nazionale e alle prospettive di sviluppo futuro.

I lavori sono proseguiti con una prima tavola rotonda incentrata sui temi della pianificazione strategica, della governance portuale e della sinergia tra settore pubblico e privato.

Servizi di qualità e il segmento delle crociere di lusso

Un secondo momento di dibattito ha posto l’attenzione sull’accoglienza turistica, sulla qualità dei servizi a terra e sulle nuove sfide legate al segmento delle crociere di lusso, un mercato caratterizzato da una clientela con elevata capacità di spesa e da standard esperienziali sempre più alti.

L’iniziativa si è conclusa con una sessione di networking, offrendo agli operatori del settore e ai rappresentanti delle istituzioni l’opportunità di consolidare relazioni e sviluppare nuove sinergie per la crescita del comparto e la valorizzazione del territorio cilentano.