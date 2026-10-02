Attualità

Italian cruise day in tour: Agropoli al centro del turismo crocieristico

Agropoli ospita l’Italian Cruise Day in Tour: dati di settore, governance e crociere di lusso al centro del dibattito sul turismo in Cilento

Di:
Raffaella Giaccio
Italian cruise day in tour: Agropoli al centro del turismo crocieristico

Si è svolto questa mattina, venerdì 2 ottobre, presso lo Spazio Mare del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli, l’Italian Cruise Day in Tour, appuntamento di rilievo dedicato al settore crocieristico organizzato da Risposte Turismo in collaborazione con il Cilento Cruise Terminal e l’Amministrazione comunale.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco Roberto Mutalipassi e delle autorità locali, dando il via a un momento di confronto focalizzato sulle prospettive del comparto crocieristico in Italia.

Leggi anche:

Vipera in casa a Centola: donna la cattura con uno straccio e la libera
Vibonati, presentazione del libro di Tino Iannuzzi dedicato ad Aldo Moro
Cilento: misura interdittiva per l’amministratore di una clinica privata

Dati di traffico e trend della crocieristica nazionale

Nel corso dell’incontro, Risposte Turismo ha presentato un approfondimento tecnico-scientifico sulle dinamiche del settore, con particolare attenzione ai dati di traffico, all’andamento della crocieristica nazionale e alle prospettive di sviluppo futuro.

I lavori sono proseguiti con una prima tavola rotonda incentrata sui temi della pianificazione strategica, della governance portuale e della sinergia tra settore pubblico e privato.

Servizi di qualità e il segmento delle crociere di lusso

Un secondo momento di dibattito ha posto l’attenzione sull’accoglienza turistica, sulla qualità dei servizi a terra e sulle nuove sfide legate al segmento delle crociere di lusso, un mercato caratterizzato da una clientela con elevata capacità di spesa e da standard esperienziali sempre più alti.

L’iniziativa si è conclusa con una sessione di networking, offrendo agli operatori del settore e ai rappresentanti delle istituzioni l’opportunità di consolidare relazioni e sviluppare nuove sinergie per la crescita del comparto e la valorizzazione del territorio cilentano.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.