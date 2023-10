Investito a Capaccio Paestum, morto marocchino

E’ deceduto il marocchino investito, dieci giorni fa, in Piazza Mercato di Capaccio Paestum. Le condizioni di Baakok Eddaoudi, questo il nome dell’uomo di 53 anni, sembravano essere migliorate nelle ore immediatamente successive al ricovero, negli ultimi giorni, però, i sanitari hanno dovuto prendere atto della gravità delle ferite riportate alla testa e al torace dell’uomo.

Salma a disposizione dell’autorità giudiziaria

La salma è stata sequestrata ed è stata predisposta, dal pm, l’autopsia per meglio capire le dinamiche dell’incidente.

I fatti

Dalla prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l’uomo, finito sotto le ruote di una Renault Clio con a bordo cinque giovani e guidata da un ventisettenne di Roccadaspide, sia rimasto gravemente ferito dopo essere stato trascinato, per alcuni metri, dall’auto su cui si era aggrappato tenendosi ad una delle portiere, in seguito ad una discussione avvenuta all’alba del 6 ottobre e durante la quale i giovani avevano cercato di allontanare più volte il cinquantatreenne residente in località Santa Venere di Capaccio Paestum.

L’uomo lascia la moglie e un figlio.