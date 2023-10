Capaccio Paestum: investe immigrato, 27enne indagato

Un 27enne di Roccadaspide è stato indagato per lesioni pluriaggravate dopo aver investito un immigrato ubriaco in Piazza Mercato, nel centro urbano di Capaccio.

I fatti

L’episodio è avvenuto all’alba. Secondo le prime ricostruzioni, l’immigrato, un 53enne di nazionalità marocchina, avrebbe iniziato ad infastidire un gruppo di amici a bordo di un’auto, ferma nel parcheggio antistante il campo sportivo “Mario Vecchio”.

Dopo aver cercato di allontanarlo, il conducente della Renault Clio avrebbe messo in moto per andar via velocemente, trascinando per alcuni metri e investendo l’immigrato che, nel frattempo, si era aggrappato ad una portiera.

I soccorsi

Il 53enne è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Piazza Santini e trasportato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, dove è stato ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata, con gravi lesioni alla testa e all’addome.