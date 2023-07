Incidente in località Licinella. Oggi esame esterno sul corpo di Luca Canale

Si terrà oggi l’esame esterno sul corpo di Luca Canale, il 45 di Agropoli ma originario di Nocera Inferiore, morto nella notte di domenica in seguito ad un tragico incidente stradale.

La salma si trova presso l’ospedale di Eboli.

Il magistrato ne ha disposto il sequestro proprio per permettere l’esame da parte del medico legale.

L’incidente

L’incidente si è verificato in via Licinella, a pochi metri dall’intersezione con via Cimabue. A scontrarsi una Lancia Ypsilon condotta da un giovane di Altavilla Silentina e il Piaggio Beverly con a bordo il 45enne Luca Canale.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto su cui indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli. L’auto, dopo lo scontro, è finita contro un palo della pubblica illuminazione. Canale ha impattato violentemente contro il parabrezza, finendo rovinosamente sul marciapiede.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che costatare il decesso del malcapitato.

Il lutto

La notizia si è rapidamente diffusa già nella mattinata ad Agropoli. Un triste risveglio sia per la comunità del centro cilentano ma anche per Nocera, città di origine di Luca. Il 45enne da tempo aveva deciso di trasferirsi ad Agropoli, comune di origine della mamma.

Viveva a pochi chilometri proprio dal luogo dove è avvenuto il sinistro. Negli ultimi tempi lavora in alcune attività di ristorazione della zona ma svolgeva anche lavori come operaio. «Un amico, un compagno di tutti – così lo ricorda un coetaneo di Agropoli – Non ci sono parole per il crudele destino che gli ha tolto la vita nel cuore dei suoi anni».