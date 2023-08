Incendio a Sala Consilina: le fiamme lambiscono il Monte Vivo

Ancora incendi nel Vallo di Diano. Nel primo pomeriggio di oggi un incendio si è sviluppato in località Sant’Angelo a Trinità di Sala Consilina. Fortunatamente il rogo è stato comunicato tempestivamente alla Sala Radio della Comunità Montana Vallo di Diano. La sua entità ha destato non poca preoccupazione in quanto il perimetro percorso dalle fiamme ha interessato un oliveto con presenza di sterpaglia, situato a ridosso del Monte Vivo. Il sito era già finito sotto il mirino di piromani negli anni precedenti. Anche in questo caso è stato fondamentale l’arrivo sul posto della Squadra Antincendio Boschivo che, affiancata da alcuni residenti accorsi sul posto -che hanno provveduto all’approvvigionamento di acqua- sono riusciti a domare prontamente le fiamme, evitando così il propagarsi del fuoco.

I soccorsi

Dopo lo spegnimento e dopo aver provveduto alla bonifica dell’area, gli operai della Comunità montana stati effettuati i rilievi di rito, necessari a quantificare la quantità di vegetazione andata a fuoco. Purtroppo, dopo poco, il rogo ha ripreso vigore in un fondo limitrofo ed ancora una volta i forestali stanno provvedendo allo spegnimento.

Il numero per le emergenze

Con loro la Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco. Data la rapidità degli inneschi si sospetta la presenza in loco di un piromane. Si ricorda sempre il numero verde gratuito per il pronto intervento antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano che è 800 016 512