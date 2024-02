Appuntamento con il programma sportivo “InCampo” in onda tutti i lunedì alle ore 21:00 sul canale 79 del digitale terrestre e live sui canali social e in streaming. Il racconto del weekend sportivo sui campi di calcio cilentani con interviste e ospiti in studio.

Questa sera con Chiara Esposito e Manuel Chiariello e gli opinionisti Alessandro Pippa e Carmine Infante, ci saranno Tanassi Kosovan della Gelbison, Cristiano Terriuolo dell’ Agropoli e il giornalista Antonio Castriotta.