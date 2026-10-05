Inaugurata la nuova mensa a Castellabate: opera da 400mila euro PNRR

È stata inaugurata questa mattina la mensa scolastica del Comune di Castellabate, a seguito degli interventi di ampliamento e riqualificazione finanziati con i fondi del PNRR per un importo complessivo di 400.195,00 euro.

Il progetto ha previsto lavori strutturali volti a soddisfare le più moderne ed elevate esigenze di sicurezza e igiene, realizzati attraverso un rinnovamento completo dell’impiantistica della cucina e del refettorio, insieme alla creazione di nuovi locali adibiti a deposito per gli alimenti.

Accessibilità ed efficienza energetica al centro del progetto

Particolare attenzione è stata dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire la piena fruibilità degli ambienti a tutti gli utenti, unitamente a un piano di efficientamento energetico dell’intera struttura per ridurre l’impatto ambientale e i consumi.

Le opere realizzate assicurano standard elevati di qualità per la fruizione quotidiana dei pasti da parte delle scolaresche del territorio.

Un presidio sociale e formativo aperto alla comunità tutto l’anno

La riqualificazione dell’edificio non punta unicamente a potenziare il servizio di refezione scolastica su tutto il territorio comunale, ma consegna alla comunità una struttura polifunzionale.

Gli spazi saranno infatti utilizzati per l’erogazione di ulteriori servizi e attività rivolti ai giovani e alle loro famiglie, rappresentando un investimento strategico sul piano sociale e sugli ambienti educativi da vivere 365 giorni all’anno.