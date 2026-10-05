Cilento Horizon: nasce la piattaforma digitale per il turismo nel Cilento

Connettere territorio, operatori, esperienze e viaggiatori attraverso un nuovo strumento digitale dedicato al turismo nel Cilento. È l’obiettivo di Cilento Horizon, il progetto che sarà presentato ufficialmente giovedì 8 ottobre, a partire dalle ore 10:30, presso la Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea.

Cilento Horizon nasce per raccogliere e rendere più facilmente accessibile l’offerta turistica del territorio, mettendo insieme luoghi da scoprire, strutture ricettive, ristorazione, attività ed esperienze e integrando strumenti per la ricerca, la pianificazione e la prenotazione del soggiorno. Intelligenza artificiale, virtual tour e contenuti immersivi permetteranno inoltre al viaggiatore di iniziare a vivere il Cilento già prima di arrivare, scoprendo luoghi ed esperienze e costruendo un viaggio sempre più vicino ai propri interessi.

Il progetto, realizzato da QCORE agency, è co-finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) – Parte corrente. Il progetto è coordinato da Biagio Cafaro, CEO di QCORE e Project Manager di Cilento Horizon, che da oltre dieci anni lavora nel campo del marketing digitale, con particolare attenzione alle strategie di promozione turistica e al posizionamento delle destinazioni.

Il valore delle professionalità locali

«QCORE è nata e cresciuta nel Cilento e qui abbiamo scelto di investire e costruire il nostro gruppo di lavoro. Cilento Horizon nasce anche da questa scelta: mettere al lavoro sul territorio professionalità cilentane nel branding, nella comunicazione, nelle strategie digitali e nella tecnologia. Crediamo che creare opportunità di lavoro qualificato nel Cilento, permettendo alle competenze che nascono e crescono qui di contribuire allo sviluppo del proprio territorio, sia già di per sé una forma concreta di valorizzazione», spiega Biagio Cafaro.

La giornata dell’8 ottobre si aprirà con i saluti istituzionali di Stefano Sansone, Sindaco di Ascea e Presidente della Comunità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Romano Gregorio, Direttore del Parco, e Antonio Greco, Consigliere comunale di Pisciotta e Project Manager di Pisciotta Borgo Vivo.

Seguirà l’intervento di Luca Cetara, Senior Researcher di Eurac Research, dal titolo “Paesaggio, beni comuni e capitale territoriale per un turismo generativo”, dedicato ai temi della sostenibilità, della governance e dello sviluppo economico legato alle risorse del territorio. Successivamente Biagio Cafaro entrerà nel vivo del progetto, illustrando il lavoro realizzato, gli obiettivi e le funzionalità della piattaforma attraverso una demo dedicata.

Strategie e marketing territoriale

Cilento Horizon parte da un principio semplice: il Cilento dispone già di un patrimonio straordinario di luoghi, imprese, comunità ed esperienze, ma questa ricchezza è ancora fortemente frammentata. L’obiettivo del progetto è contribuire a metterla maggiormente in rete e renderla più semplice da conoscere, organizzare e fruire.

«Fare marketing territoriale oggi non significa semplicemente promuovere una destinazione o aumentarne la visibilità. Significa prima di tutto capire quale prodotto turistico vogliamo costruire, a quali mercati vogliamo rivolgerci e quale posizionamento vogliamo dare al territorio. Il Cilento ha già un patrimonio straordinario di luoghi, imprese ed esperienze: la sfida è metterli in relazione e trasformarli in un’offerta riconoscibile e competitiva», sottolinea Cafaro.

Servizi per viaggiatori e operatori

Per il viaggiatore significa poter costruire il proprio soggiorno partendo non soltanto dalla destinazione, ma da ciò che desidera fare e vivere: borghi, mare, natura, cultura, enogastronomia, attività outdoor ed esperienze. Attraverso l’intelligenza artificiale sarà possibile orientarsi tra le diverse possibilità offerte dal territorio sulla base dei propri interessi, mentre i virtual tour consentiranno di entrare nei luoghi e iniziare a scoprirli ancora prima della partenza. Dalla scoperta alla scelta, fino alla prenotazione di strutture ed esperienze, l’obiettivo è accompagnare il viaggiatore nella costruzione del proprio Cilento.

Per gli operatori, Cilento Horizon vuole essere uno strumento attraverso il quale aumentare la propria visibilità e inserirsi in un’offerta territoriale più ampia. Strutture ricettive sì, ma anche ristoratori, guide, produttori e fornitori di esperienze potranno presentare la propria attività e utilizzare gli strumenti digitali messi a disposizione dalla piattaforma per la gestione delle proprie proposte e delle prenotazioni.

Verso una visione condivisa del futuro

La presentazione dell’8 ottobre rappresenterà anche l’inizio di un percorso più ampio. Cilento Horizon intende avviare un confronto con istituzioni, imprese e operatori attraverso successivi momenti di lavoro, con l’obiettivo di costruire una riflessione condivisa su quella che vuole essere la proposta turistica del Cilento nei prossimi anni.

Un confronto che partirà da domande concrete: quale Cilento vogliamo proporre, a quali pubblici e mercati vogliamo rivolgerci, quali esperienze mettere al centro e come rendere l’offerta capace di vivere oltre la stagione estiva. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una visione più chiara e condivisa della destinazione, mettendo maggiormente in relazione soggetti pubblici e privati.

Le registrazioni e il welcome coffee inizieranno alle ore 10:00. I lavori si svolgeranno dalle 10:30 alle 12:00 presso la Fondazione Alario per Elea-Velia ad Ascea.