Montecorice, SP267 chiusa domani per la rimozione di massi pericolosi

Nella giornata di domani, martedì 6 ottobre, sono in programma importanti interventi di messa in sicurezza sulla SP267, nel Comune di Montecorice. L’arteria, che collega il bivio per il capoluogo alla frazione di Ortodonico, sarà chiusa al traffico veicolare per consentire le operazioni dei tecnici della Provincia di Salerno.

Gli interventi sulla SP267

Nello specifico, i lavori prevedono la rimozione di massi potenzialmente pericolosi, la cui presenza era stata segnalata da tempo sia dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Flavio Meola, sia dai cittadini.

Orari della chiusura e percorsi alternativi

Le operazioni sono in programma dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Durante l’intero intervento saranno predisposti percorsi alternativi per tutti gli automobilisti.