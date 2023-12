Il Coro Euphòria si esibisce nel Cilento in occasione delle festività natalizie

Anche quest’anno, in occasione del Natale, il Coro Euphòria ha portato in giro il suo concerto, augurando, in musica e parole il suo buon Natale. Il Coro rientra tra le attività della Associazione Euphòria, con sede a Cosentini di Montecorice. La giovane associazione, che nasce da un duraturo rapporto di amicizia e collaborazione, ha come scopo una crescita umana, sociale e culturale di chi ruota attorno ad essa. Questo, in particolare, attraverso attività ricreative e recupero delle tradizioni locali.

Alla luce di questo, il coro rappresenta la volontà di valorizzare la bellezza dello stare insieme e della condivisione di interessi e di idee. Un coro amatoriale che ha al suo interno persone di tutte le età, per lo più non professionisti ma accomunati dall’amore per la musica.

Lo spettacolo di quest’anno

Il titolo dello spettacolo di quest’anno, “Racconti di Natale”, nasce dalla constatazione che dietro ad ogni brano musicale esistono tante storie che si possono raccontare: storie legate alla composizione della canzone, alle intenzioni di chi l’ha scritta, ai sentimenti di chi l’ha interpretata, eventi legati a un determinato brano. “Abbiamo raccolto alcuni di questi racconti e abbiamo deciso di presentarli, accostando e alternando canzoni e testi”, spiegano dal Coro.

I ringraziamenti

Euphòria ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno ospitato il concerto in questo periodo natalizio: la Chiesa di Santa Rosa da Lima di Alano di Castellabate, col parroco Don Pasquale Gargione, la Pro Loco di Perdifumo e la Chiesa San Sisto che ha fornito la location, il Comune di Stella Cilento, insieme alla locale Pro Loco, al Forum dei Giovani e alla Confraternita del SS Sacramento, grazie ai quali per la prima volta il Coro si è esibito a Stella, nella Chiesa di San Nicola. “E un grazie particolare – ribadiscono – alla comunità e alla parrocchia SS Salvatore di Socia a Cosentini, col parroco Don Massimo Volpe, per l’opportunità di presentare il nostro spettacolo anche nella nostra chiesa e alla nostra comunità”.

I progetti futuri

L’Associazione Euphòria è già comunque proiettata verso il prossimo progetto ed evento, quello legato al Carnevale locale che anche quest’anno ripopolerà le vie del borgo di Cosentini con le maschere della tradizione. L’appuntamento è dunque per febbraio con l’ormai usuale manifestazione del “Carnuluvaro mio” e la Ballata di Zeza, per rivivere ancora le tradizioni di una volta insieme ad Euphòria.