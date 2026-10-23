Halloween alle Grotte di Pertosa-Auletta: «Se mi spaventi, entri gratis!», ecco come partecipare

Un Halloween tra natura, fascino millenario e mistero attende famiglie e giovanissimi nel cuore della Campania. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026, la Fondazione MIdA promuove un’iniziativa speciale presso il complesso naturale delle Grotte di Pertosa-Auletta: tutti i ragazzi e bambini sotto i 15 anni che si presenteranno in biglietteria indossando un costume o una maschera avranno diritto all’ingresso gratuito. L’iniziativa non si limita al percorso ipogeo, ma si estende anche al Museo del Suolo e al Museo Speleo-Archeologico di Pertosa. Lo slogan lanciato per l’occasione sintetizza con chiarezza lo spirito dell’evento: «Se mi spaventi, entri gratis!».

Un’ambientazione naturale tra miti, cinema e leggende

Le Grotte di Pertosa-Auletta offrono una scenografia spontanea perfettamente in linea con le atmosfere di Halloween. Il percorso sotterraneo, caratterizzato dall’assenza di luce solare e solcato dal fiume Negro — attraversabile a bordo di una caratteristica barca —, costituisce da sempre un habitat naturale per diverse specie di pipistrelli e un luogo legato ad antichi culti.

Oltre all’aspetto suggestivo, la conformazione geologica del sito offre forme e concrezioni calcaree che stimolano la fantasia: stalattiti e stalagmiti evocano profili singolari come i Moai dell’Isola di Pasqua, elefanti, civette, meduse, troni e la celebre formazione del “Bacio”, testimonianza di come l’ambiente ipogeo sappia unire il fascino del mistero a un’estetica di forte impatto visivo.

La particolarità del luogo ha attirato negli anni anche importanti produzioni artistiche. Il regista Dario Argento scelse proprio le cavità di Pertosa-Auletta per ambientare alcune scene del film Il fantasma dell’Opera. Inoltre, da circa vent’anni il sito fa da sfondo alla rappresentazione teatrale dell’Inferno di Dante, sfruttando lo specchio d’acqua e le pareti rocciose per riprodurre le atmosfere della Divina Commedia.

Informazioni pratiche, logistica e patrimonio museale

L’iniziativa rappresenta un’opportunità di svago per le famiglie anche dal punto di vista logistico e climatico. L’interno delle grotte mantiene una temperatura costante di circa 16-17 gradi durante tutto l’anno, rendendo la visita confortevole e al riparo dalle eventuali intemperie autunnali.

Sebbene la promozione richiami le figure classiche dell’immaginario horror — da vampiri e licantropi a streghe e fantasmi —, l’accesso gratuito per i minori di 15 anni è aperto a qualsiasi tipologia di travestimento, inclusi supereroi e personaggi delle fiabe.

L’inclusione nel biglietto gratuito del Museo del Suolo e del Museo Speleo-Archeologico offre un valore aggiunto di carattere didattico e scientifico, permettendo ai visitatori di approfondire la conoscenza della biodiversità del sottosuolo e le testimonianze della presenza umana nella speleologia locale.

Per dettagli organizzativi e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Stampa The Newsmaker via e-mail all’indirizzo thenewsmaker@thenewsmaker.it o al recapito telefonico +39 340 2971022.