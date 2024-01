Giornata della memoria a Battipaglia: incontro con gli studenti e proiezioni cinematografiche “per non dimenticare”

Si svolgerà sabato a partire dalle ore 9:30, presso il Salotto Comunale, in occasione della “Giornata della Memoria“, un incontro con gli studenti battipagliesi dal titolo “Etty Hillesum, Il Cuore Pensante della Baracca“.

L’evento

Nel corso dell’evento, alle ore 10, sarà proiettato il film “Jona che visse nella balena”.

Relatrice la professoressa Grazia Marisei dell’Istituto Comprensivo Fiorentino.

Nel pomeriggio alle ore 17.00, introdotto dalla relazione della professoressa Rosaria Zizzo, sarà proiettato il film “La Rosa Bianca”. I saluti istituzionali sono affidati alla Sindaca Cecilia Francese.

“La Giornata della Memoria”: un appuntamento importante

“La Giornata della Memoria” per le amministrazioni locali è un appuntamento importante per trasmettere valori importanti e fondamentali e per le amministrazioni scolastiche di ogni ordine e grado, resta sempre un momento altamente formativo.

Conoscere la storia per disegnare il futuro.