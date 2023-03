Giornata della Memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: le manifestazioni nel Cilento | VIDEO

La provincia di Salerno a Milano per la 28esima edizione de La Giornata della memoriae dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Ad Agropoli, presso il Castello Angioino Aragonese, si è svolta la giornata in memoria delle vittime delle mafie, organizzato dal presidio di “Libera” in sinergia con le realtà scolastiche del territorio.

Il Cilento impegnato nel ricordo delle vittime innocenti

La manifestazione che si svolge ogni 21 marzo sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica è promossa da Libera e Avviso Pubblico in collaborazione con la Rai. Per l’occasione, la Provincia di Salerno non ha mancato di essere presente, delegando il sindaco di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo, quale rappresentante del territorio: “è per me motivo di grande orgoglio rappresentare la Provincia di Salerno in veste istituzionale, alla XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera”.

Il Sindaco Palazzo, che da anni partecipa a questo appuntamento di impegno per la cultura della legalità, sarà presente a tutti i momenti previsti dal calendario del giorno e che si concluderanno nel pomeriggio con un dibattito con le scuole presenti.

La XXVIII edizione

Sono 1069 le persone che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata, una lunga lista che non accenna a vedere la parola fine, ma attorno allo slogan scelto per l’ edizione 2o23: “È possibile”, si respira una crescente coesione ed impegno.

Il programma

Istituzioni, associazioni, liberi cittadini si sono uniti al tradizionale corteo, capitanato da don Luigi Ciotti, partito alle nove del mattino da corso Venezia. Il luogo d’incontro è stato Piazza del Duomo dove si è data lettura ai nomi delle vittime, seguito dall’ l’intervento conclusivo del fondatore di Libera.