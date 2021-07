Inaugurato il nuovo presidio Libera, ad Agropoli il fondatore Don Luigi Ciotti | VIDEO

Giornata importante e simbolica per Agropoli. E’ stato infatti inaugurato un nuovo presidio dell’associazione “Libera”. Libera nasce per andare incontro a un bisogno di giustizia e per colmare la sete di verità.

Nasce per costruire strade di speranza e di cambiamento, per combattere ogni forma di violenza mafiosa, per tutti coloro che sono impegnati nel contrastare il crimine organizzato e la corruzione.

Ad Agropoli, per la cerimonia di inaugurazione, presente il massimo esponente, ispiratore e fondatore dell’associazione, Don Luigi Ciotti, colui che con la sua voglia di investire sui giovani, ha creato questa associazione, mettendo in campo idee e progetti.

“Abbiamo bisogno di giovani ragazzi che sono pronti a costruire un futuro libero da ingiustizie, Libera vuole essere uno stimolo a non fermarsi dinanzi alle avversità, ma anzi fare del proprio meglio per contrastare le ingiustizie”- queste le parole di Don Ciotti.

Il presidio di Agropoli è intitolato al giovane Tenente dei Carabinieri, Marco Pittoni, ucciso il 6 giugno del 2008 nel tentativo di sventare una rapina.