GdF Salerno: sequestrati oltre 200 ordigni rudimentali, polvere da sparo e materiali esplosivi

Il 27 dicembre u.s., il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, ha arrestato, in flagranza di reato O. B., per detenzione e fabbricazione illegale di materie esplodenti.

L’operazione

Alla guida del furgone aziendale veniva trovato in possesso di 100 ordigni esplosivi rudimentali ed a seguito della perquisizione domiciliare di ulteriori 116 ordigni esplosivi confezionati artigianalmente privi di qualsiasi tipo di marchiatura ed etichettatura, quasi 4 Kg. di polvere da sparo, una bilancia di precisione e altro materiale occorrente per la fabbricazione.