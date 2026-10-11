Futani lancia il Patto Locale per la Lettura: al via le adesioni per la rete territoriale

Promuovere i libri, valorizzare la biblioteca civica e costruire una rete diffusa che coinvolga l’intera comunità. Con questi obiettivi il Comune di Futani, guidato dal sindaco Dario Trivelli, ha pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse all’adesione al “Patto Locale per la Lettura”.

L’iniziativa rappresenta il primo passo strategico dell’amministrazione comunale del Cilento per candidarsi alla qualifica di “Città che legge”, riconoscimento attribuito dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL).

Chi può aderire al Patto per la Lettura di Futani

Il progetto mira a costituire una rete territoriale stabile tra soggetti pubblici e privati. L’avviso è aperto a un’ampia platea di realtà locali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Mondo dell’istruzione e della cultura: istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, case editrici, autori e gruppi di lettura organizzati.

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, case editrici, autori e gruppi di lettura organizzati. Terzo settore e associazionismo: associazioni culturali, di volontariato e di promozione sociale, enti del Terzo settore, pro loco e fondazioni.

associazioni culturali, di volontariato e di promozione sociale, enti del Terzo settore, pro loco e fondazioni. Comunità e aggregazione: parrocchie, oratori, strutture sanitarie, socio-assistenziali ed educative.

parrocchie, oratori, strutture sanitarie, socio-assistenziali ed educative. Mondo economico e cittadini: librerie, punti vendita di libri, imprese private, singoli cittadini organizzati in comitati o gruppi informali e tutti gli enti pubblici o privati interessati a promuovere la lettura.

Durata del progetto e impegni dei sottoscrittori

Il Patto Locale per la Lettura avrà durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione e con scadenza fissata al 31 dicembre 2029.

Aderendo all’accordo, i partecipanti si impegnano a:

Partecipare attivamente alla programmazione e alla realizzazione delle iniziative di promozione della lettura.

Mettere a disposizione spazi, competenze e materiali utili alle attività.

Presenziare agli incontri periodici di coordinamento.

Collaborare al monitoraggio e alla valutazione dei risultati raggiunti.

Scadenza e modalità di presentazione della domanda

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Futani entro e non oltre le ore 12:00 del 30 novembre 2026.

È possibile presentare la richiesta attraverso tre modalità:

Consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Futani (Corso Umberto I – 84050 Futani, Salerno) negli orari di apertura al pubblico.

PEC (Posta Elettronica Certificata): inviando la documentazione all’indirizzo protocollo@pec.comune.futani.sa.it .