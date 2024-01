Furti e maltrattamenti: 3 arresti a Capaccio Paestum

Nella mattinata dell’1 gennaio scorso, a Capaccio Paestum, i Carabienieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso, due uomini, in quanto sorpresi a caricare in auto alcuni lettini da mare asportati poco prima da una struttura balneare.

Maltrattamenti

A Capaccio Paestum, nella notte del 31 dicembre 2023, i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo unitamente a quelli della Stazione di Matinella hanno arrestato, in flagranza di reato, “per maltrattamenti in famiglia”, in quanto l’uomo secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe aggredito la compagna.