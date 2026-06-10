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Frecce Milano-Sapri cancellate, Iannone (FdI): «È la Regione Campania che non paga più il servizio»

Il caso del prolungamento estivo dei treni ad alta velocità verso il Cilento accende il dibattito politico. Secondo il Sottosegretario al MIT, Ferrovie dello Stato sarebbe pronta a ripartire, ma mancano i fondi regionali

Comunicato Stampa
Antonio Iannone

Non si placano le polemiche intorno alla mobilità estiva e ai collegamenti ferroviari verso il Cilento. Sulla questione dello stop ai treni ad alta velocità è intervenuto direttamente il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, smentendo che la responsabilità sia da imputare a Trenitalia.

Le dichiarazioni del Senatore Iannone

“Si chiarisce che il prolungamento periodico estivo Frecciarossa su Sapri della coppia Milano-Salerno (9515-9592), effettuato fino all’anno scorso in base ad un accordo con la Regione Campania, è un collegamento a mercato che veniva fatto nei weekend estivi (finanziato da Acamir – Regione Campania) e non verrà realizzato per mancanza di risorse economiche da parte della Regione stessa.

Quindi, non sono le Ferrovie dello Stato ad aver soppresso i due treni ma è la Regione Campania ad aver deciso di non finanziare più il collegamento. Le Ferrovie dello Stato sono pronte a rinnovare il servizio se la Regione rinnova il suo impegno a finanziare nuovamente l’iniziativa”.

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