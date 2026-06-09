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Caos trasporti nel Cilento: cancellato il Frecciarossa Milano-Sapri, scatta la protesta del Codacons

Decine di viaggiatori e pendolari infuriati per lo stop del Frecciarossa Milano-Sapri. Il Codacons Campania chiede a FS l'immediato ripristino

Comunicato Stampa
Frecciarossa

Riceviamo lamentele di decine di viaggiatori del treno FRECCIAROSSA N. 9515 delle 7:10 che da Milano Centrale arrivava a Sapri, a dirlo

Le tratte soppresse garantivano i collegamenti con diverse e importanti soste nel salernitano:

  • Agropoli
  • Vallo
  • Pisciotta
  • Palinuro
  • Centola
  • Marina di Camerota
  • Sapri

Le stesse identiche tratte erano servite, in senso opposto, dal FRECCIAROSSA 9552 diretto a MILANO CENTRALE con partenza alle ore 16:00.

Disagi per turisti, pendolari e settore alberghiero

Tantissime le persone che vedevano in questo treno la giusta soluzione di viaggio per le proprie vacanze, senza contare i pendolari che quotidianamente sono costretti per lavoro, a trovare, ora, alternative opportune e gli addetti al lavoro in ambito turistico che non sanno cosa consigliare ai propri clienti.

Non si può negare che esistono alternative, però sicuramente non altrettanto comode e che presuppongono lunghe ore di attese nel capoluogo.

L’appello di Codacons: “Le Ferrovie dello Stato ripristino il servizio”

Sulla questione è intervenuto direttamente il vertice dell’associazione dei consumatori per chiedere un immediato passo indietro a Trenitalia.

“Crediamo che una corsa al giorno nel doppio senso non sia così onerosa, soprattutto in considerazione sia delle decine di persone interessate, sia dello spazio temporale interessato, cioè da giugno a settembre e nei fine settimana”

Questo è quanto afferma il Presidente Codacons Campania, l’Avv. Matteo Marchetti, che esprime un caloroso invito alle FFSS a ripristinare un treno così importante per tutto il territorio.

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