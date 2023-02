Francescantonio D’Orilia al vertice del CRESAN, il Centro Regionale Sanità Animale

La Regione Campania ha nominato Francescantonio D’Orilia Direttore Tecnico del Centro Regionale Sanità Animale (CRESAN), su richiesta della UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria dell’ASL di Salerno.

Cos’è il CRESAN

Il CRESAN, che ha sede in Campania, si occupa di malattie infettive degli animali in aziende e allevamenti zootecnici nella regione. Il centro è costituito dalla Regione Campania, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno.

Il Dott. D’Orilia succede al dirigente veterinario Luigi Morena di Eboli e avrà l’obiettivo di sviluppare nuovi modelli e tecnologie per il controllo delle malattie infettive di interesse per la Sanità Pubblica Veterinaria.

Le attività

Inoltre, fornirà supporto ai Servizi territoriali delle AASSLL in occasione di eventi straordinari ed emergenziali. Il CRESAN promuoverà e analizzerà nuove aree di sviluppo, anche organizzativo, in particolare nel campo delle emergenze epidemiche.

La ricerca applicata sarà un’attività fondamentale del CRESAN, con l’obiettivo di individuare e gestire i pericoli correlati agli animali in materia di sicurezza alimentare e di profilassi e gestione delle malattie infettive, comprese le malattie trasmesse da vettori. Inoltre, il centro si concentrerà sulla prevenzione della diffusione di malattie trasmissibili attraverso l’impiego delle biotecnologie applicate alla sanità animale.