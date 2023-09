E’ in programma, domenica 10 Settembre 2023, a Sant’Arsenio, l’Esposizione amatoriale canina Città di Sant’Arsenio realizzata in collaborazione con Arci Caccia, Sole e Acciaio Asd-Aps e Arcieri Avalon. Le finalità della gara vanno al di la della semplice competizione agonistica, infatti l’obiettivo è quello di sensibilizzare gli ospiti riguardo la cura dell’animale, la microchippatura e l’iscrizione all’anagrafe canina.

Una gara per cani di tutte le razze

Nessuno dei nostri amici a quattro zampe verrà escluso dalla competizione. Infatti, l’esposizione è aperta a cani di razza e meticci per le seguenti categorie:

Cuccioli 4/7 mesi;

Giovani 8/12 mesi:

Intermedi 13/17 mesi;

Adulti dai 18 mesi in poi

La divisione tra le categorie viene, dunque, effettuata solo in base all’età del cane. Un bel messaggio per tutti: ciò che conta non è la purezza del pedigree. E’ previsto inoltre uno show finale con Bis Meticci e Best. L’iscrizione è totalmente gratuita.

Il programma della giornata: qui i dettagli

Il programma prevede alle ore 9.30 l’iscrizione dei partecipanti, a seguire i saluti istituzionali. Alle 10.30 inizierà la sfilata con la valutazione affidata ad Arci Caccia. Nel pomeriggio, alle 15.30, lo show finale e a seguire, alle 19.00 la premiazione dei vincitori.

L’appuntamento è nelle Ville Comunali di Sant’Arsenio.

Durante l’esposizione sarà possibile effettuare l’applicazione gratuita del chip e l’iscrizione all’anagrafe canina.