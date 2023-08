Ennesimo incidente provocato da un cinghiale a Castellabate

Quello dei cinghiali si conferma un problema anche per l’incolumità di pedoni e automobilisti. Proprio a causa di un ungulato si è verificato questa notte l’ennesimo incidente stradale. Il sinistro è avvenuto in località Annunziata, nel comune di Castellabate. Un cinghiale ha improvvisamente attraversato la strada, un’auto con a bordo due persone, nel tentativo di evitarlo, è finita fuori strada ribaltandosi e adagiandosi su un lato.

I soccorsi

Immediato l’intervento sul posto due ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118.

Sul posto il personale della GiVi di stanza sul territorio di Castellabate. Due i feriti che per fortuna non sono in gravi condizioni.

I precedenti

Quello registrato in località Annunziata è soltanto l’ultimo incidente stradale provocato dai cinghiali. Altri sinistri simili si sono verificati nei mesi scorsi anche sulla via del Mare, in particolare in località Buonanotte a San Marco di Castellabate.