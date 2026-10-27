Emergenza caldo e verde urbano ad Agropoli: Legambiente sollecita regolamento per un piano verde

L’impatto del cambiamento climatico si manifesta con sempre maggiore frequenza attraverso il fenomeno delle isole di calore urbane, dove l’eccesso di asfalto e cemento trattiene il calore rendendo invivibili i centri abitati durante la stagione estiva. In questo contesto, la presenza di piantumazioni e aree alberate rappresenta una misura fondamentale per ridurre le temperature, migliorare la qualità dell’aria e garantire la vivibilità degli spazi pubblici.

La necessità di tutelare le fasce fragili con la riforestazione cittadina

La presenza di vegetazione nelle città svolge una duplice funzione: ambientale, grazie all’assorbimento di anidride carbonica e al rilascio di ossigeno, e sociale. L’assenza di ombreggiamento naturale colpisce in modo particolare i soggetti più vulnerabili della popolazione, come i minori e gli anziani, privandoli di spazi idonei alla socializzazione e allo svolgimento di attività all’aperto durante i periodi di calore intenso.

Per garantire la sicurezza dei luoghi di gioco per i più piccoli e offrire contesti salubri alla popolazione anziana, la riforestazione urbana diventa una priorità di salute pubblica e di pianificazione del territorio.

Le richieste al Comune per regolamento e piano del verde

Il circolo Legambiente di Agropoli ha espresso una posizione chiara riguardo alla gestione del patrimonio naturale cittadino, richiedendo un intervento strutturale da parte delle istituzioni locali. L’associazione sollecita la rapida approvazione degli strumenti normativi e finanziari necessari per avviare una transizione ecologica concreta sul territorio.

Mario Salsano, Presidente del circolo Legambiente Agropoli, ha sottolineato gli aspetti normativi e di bilancio indispensabili per il comune:

“Legambiente sollecita l’Amministrazione Comunale ad approvare tempestivamente il regolamento del verde, che è propedeutico al piano del verde di cui abbiamo estremo bisogno. Ma soprattutto occorre che il bilancio preventivo del Comune di Agropoli sia approvato con risorse adeguate per il piano del verde, per piantumare nuovi alberi, a partire dai parchi Bonifacio e di Piazza della Repubblica che ne sono privi, per trasformarli in oasi di ombra e di vita.”

Un piano d’azione a partire dalle aree simbolo della città

L’attenzione dell’associazione si concentra in particolare su precise zone del territorio urbano attualmente prive di adeguata copertura vegetale, come Parco Bonifacio e Piazza della Repubblica. L’obiettivo indicato è trasformare questi punti di aggregazione in vere e proprie oasi ombreggiate capaci di mitigare la temperatura circostante.

In vista della Festa dell’Albero, prevista per i giorni 20, 21 e 22 novembre, l’associazione individua nella ricorrenza il momento opportuno per confermare l’impegno verso la sostenibilità.

Il Presidente Salsano ha concluso definendo la visione di sviluppo per il futuro della comunità: