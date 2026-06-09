Educazione finanziaria: Sala Consilina vince il premio Groupama

Si è distinta tra oltre 350 classi in tutta Italia, presentando un elaborato capace di raccontare l’importanza della prevenzione e le conseguenze della sua assenza. Con questo approccio, la classe 3°B della scuola secondaria di I grado “G. Camera” di Sala Consilina ha conquistato il primo premio di “Giochiamo d’Anticipo”, il progetto promosso da Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i più importanti player assicurativi in Italia, dedicato all’educazione finanziaria, assicurativa e alla cultura del rischio nelle scuole.

Un bel traguardo

Un traguardo significativo che si inserisce all’interno di un’iniziativa di ampio respiro: dalla sua nascita, infatti, il progetto – realizzato in collaborazione con La Fabbrica – Gruppo Spaggiari Parma – ha coinvolto oltre 30.000 persone tra studenti, docenti e famiglie in circa 1.000 classi italiane. L’obiettivo di Groupama Assicurazioni è accompagnare le nuove generazioni in un percorso di pianificazione consapevole, offrendo loro strumenti concreti per guardare al futuro con maggiore sicurezza.

Per farlo, l’iniziativa si avvale di un approccio didattico interattivo basato sulla tecnica della “storia a bivi”. Questo metodo trasforma gli studenti in protagonisti attivi del proprio apprendimento, mettendoli di fronte a scelte immediate di cui devono valutare gli effetti differiti nel tempo; come hanno dimostrato i ragazzi di Sala Consilina nel loro elaborato vincente.

“Siamo orgogliosi dei ragazzi della 3B della scuola G. Camera scuola di Sala Consilina e, più in generale, di questa generazione di giovani che dimostra grande ricettività di fronte a temi complessi come quelli della gestione del rischio e della protezione”, ha dichiarato Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni. “I dati del nostro ultimo Osservatorio Change Lab Italia 2030 ci dicono che quasi 8 italiani su 10 ritengono l’educazione finanziaria cruciale, e che ben 2 su 3 sono convinti che questa debba essere introdotta prima della maggiore età. Esiste quindi una reale necessità nel Paese, alla quale, come compagnia, rispondiamo con convinzione. Crediamo, infatti, che diffondere la cultura della prevenzione significhi fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per riconoscere e affrontare le sfide quotidiane e contribuire così a formare cittadini consapevoli e capaci di compiere scelte responsabili per il proprio domani”.

Il progetto vincitore: “Il prezzo di un sogno”

Alla classe vincitrice un premio pari a 1.800€ da destinare all’acquisto di materiale scolastico. L’elaborato, dal titolo “Il prezzo di un sogno!”, racconta la storia di Jane, una giovane scienziata alle prese con scelte economiche, emotive ed etiche legate alla propria carriera e al proprio futuro. Attraverso diversi snodi decisionali, gli studenti hanno affrontato i temi del risparmio, della gestione delle risorse e della tutela della propria autonomia, dimostrando come l’educazione finanziaria e la prevenzione sono strumenti d’azione concreti