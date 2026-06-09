Attualità

Educazione finanziaria: Sala Consilina vince il premio Groupama

La scuola G. Camera di Sala Consilina vince il contest nazionale "Giochiamo d’Anticipo" di Groupama Assicurazioni con il progetto "Il prezzo di un sogno!"

Comunicato Stampa
Sala Consilina, studenti

Si è distinta tra oltre 350 classi in tutta Italia, presentando un elaborato capace di raccontare l’importanza della prevenzione e le conseguenze della sua assenza. Con questo approccio, la classe 3°B della scuola secondaria di I grado “G. Camera” di Sala Consilina ha conquistato il primo premio di “Giochiamo d’Anticipo”, il progetto promosso da Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i più importanti player assicurativi in Italia, dedicato all’educazione finanziaria, assicurativa e alla cultura del rischio nelle scuole.

Un bel traguardo

Un traguardo significativo che si inserisce all’interno di un’iniziativa di ampio respiro: dalla sua nascita, infatti, il progetto – realizzato in collaborazione con La Fabbrica – Gruppo Spaggiari Parma – ha coinvolto oltre 30.000 persone tra studenti, docenti e famiglie in circa 1.000 classi italiane. L’obiettivo di Groupama Assicurazioni è accompagnare le nuove generazioni in un percorso di pianificazione consapevole, offrendo loro strumenti concreti per guardare al futuro con maggiore sicurezza.

Per farlo, l’iniziativa si avvale di un approccio didattico interattivo basato sulla tecnica della “storia a bivi”. Questo metodo trasforma gli studenti in protagonisti attivi del proprio apprendimento, mettendoli di fronte a scelte immediate di cui devono valutare gli effetti differiti nel tempo; come hanno dimostrato i ragazzi di Sala Consilina nel loro elaborato vincente.

“Siamo orgogliosi dei ragazzi della 3B della scuola G. Camera scuola di Sala Consilina e, più in generale, di questa generazione di giovani che dimostra grande ricettività di fronte a temi complessi come quelli della gestione del rischio e della protezione”, ha dichiarato Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni. “I dati del nostro ultimo Osservatorio Change Lab Italia 2030 ci dicono che quasi 8 italiani su 10 ritengono l’educazione finanziaria cruciale, e che ben 2 su 3 sono convinti che questa debba essere introdotta prima della maggiore età. Esiste quindi una reale necessità nel Paese, alla quale, come compagnia, rispondiamo con convinzione. Crediamo, infatti, che diffondere la cultura della prevenzione significhi fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per riconoscere e affrontare le sfide quotidiane e contribuire così a formare cittadini consapevoli e capaci di compiere scelte responsabili per il proprio domani”.

Il progetto vincitore: “Il prezzo di un sogno”

Alla classe vincitrice un premio pari a 1.800€ da destinare all’acquisto di materiale scolastico. L’elaborato, dal titolo “Il prezzo di un sogno!”, racconta la storia di Jane, una giovane scienziata alle prese con scelte economiche, emotive ed etiche legate alla propria carriera e al proprio futuro. Attraverso diversi snodi decisionali, gli studenti hanno affrontato i temi del risparmio, della gestione delle risorse e della tutela della propria autonomia, dimostrando come l’educazione finanziaria e la prevenzione sono strumenti d’azione concreti

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.