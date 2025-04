Eccellenza, la quiete prima della tempesta: due settimane di stop, poi il gran finale | VIDEO

Weekend di attesa per il campionato d’Eccellenza che, visto il Torneo delle Regioni, è costretto a due settimane di stop che permetteranno alle squadre di ricaricare le pile prima del rush finale: quello delle ultime due giornate della stagione.

Cosa ci aspetta

La ripresa è fissata per il prossimo 26 aprile con 180’ da qui alla fine che sono pronti a regalare spettacolo, emozioni e capovolgimenti continui. Sono ancora diversi i destini da sciogliere. Il primo è quello che riguarda la lotta per il titolo. Heraclea e Battipagliese sono distanti solamente due punti e le partite che mancano da qui alla fine non sono di certo proibitive per entrambe. L’unico scoglio potrebbe essere rappresentato dal Santa Maria La Carità che nell’ultimo match affronta l’attuale capolista del girone.

Situazione un po’ più complessa e caotica per quanto riguarda la bagarre salvezza. Se l’Ebolitana è con più di un piede fuori dalla zona rossa, la Polisportiva Santa Maria, alla luce degli ultimi risultati, è finita nuovamente sulla linea di galleggiamento a +3 dalla zona playout. Molto, se no tutto si deciderà al ritorno in campo quando al “Guariglia” si terrà un vibrante e delicatissimo derby tra giallorossi e Agropoli. I delfini, infatti, inseguono l’obiettivo salvezza e in queste due gare che mancano al triplice fischio si giocheranno il tutto per tutto, senza esclusioni di colpi. La Calpazio, infine, ha da tempo abbandonato i sogni di permanenza nella categoria e la testa è già alla prossima ricostruzione societaria e di squadra. Finire in maniera degna, però, è l’imperativo per tifosi e blasone.