Ebolitana, Taglianetti presenta le sfide contro Puglianello e Apice

Il direttore sportivo dell’Ebolitana, Ramon Taglianetti, ha analizzato i prossimi impegni di campionato contro Puglianello e Apice, due gare diverse tra loro ma entrambe ricche di insidie.

Le parole del ds dell’Ebolitana

«Quella di domenica sarà una sfida difficile – ha spiegato – perché il Puglianello, nonostante sia ultimo in classifica, ha una rosa di tutto rispetto. Sono proprio queste le partite più complicate da preparare: può subentrare superficialità quando si affronta, sulla carta, una squadra che occupa l’ultimo posto».

Il big match e la situazione infermeria

Diverso il discorso per la gara contro l’Apice: «Paradossalmente mi preoccupa di meno. Sono partite di cartello che si preparano da sole, perché le motivazioni arrivano in automatico».

Sul fronte infortuni non arrivano buone notizie: «Sfortunatamente non recupereremo nessuno. Rientrerà dalla squalifica De Sio e questa è l’unica novità rispetto all’ultimo turno».

Nonostante le assenze, la fiducia non manca: «Affronteremo entrambe le partite con la consapevolezza della nostra forza».