Ebolitana, Taglianetti presenta le sfide contro Puglianello e Apice

Dopo la vittoria di Baronissi gli Eburini riprendono la marcia solitaria in vetta alla classifica. Nel weekend c'è il Puglianello

Redazione Infocilento

Il direttore sportivo dell’Ebolitana, Ramon Taglianetti, ha analizzato i prossimi impegni di campionato contro Puglianello e Apice, due gare diverse tra loro ma entrambe ricche di insidie.

Le parole del ds dell’Ebolitana

«Quella di domenica sarà una sfida difficile – ha spiegato – perché il Puglianello, nonostante sia ultimo in classifica, ha una rosa di tutto rispetto. Sono proprio queste le partite più complicate da preparare: può subentrare superficialità quando si affronta, sulla carta, una squadra che occupa l’ultimo posto».

Il big match e la situazione infermeria

Diverso il discorso per la gara contro l’Apice: «Paradossalmente mi preoccupa di meno. Sono partite di cartello che si preparano da sole, perché le motivazioni arrivano in automatico».

Sul fronte infortuni non arrivano buone notizie: «Sfortunatamente non recupereremo nessuno. Rientrerà dalla squalifica De Sio e questa è l’unica novità rispetto all’ultimo turno».

Nonostante le assenze, la fiducia non manca: «Affronteremo entrambe le partite con la consapevolezza della nostra forza».

