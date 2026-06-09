Eboli, sanità tra storia e futuro: Cittadinanzattiva celebra l’anniversario del tribunale per i diritti del malato e rilancia il ruolo dell’ospedale

Dall’accoglienza sanitaria medievale alle sfide del DEA, la Valle del Sele a confronto sul diritto alla salute. Domenica 14 giugno il convegno nell’Aula Consiliare. Il Referente Carmine Campagna: “Orgogliosi del nostro passato, ma vigili sul futuro: mai più scippi al territorio”.

Una riflessione profonda che unisce la memoria storica alle sfide cruciali della sanità moderna. È questo l’obiettivo del convegno “Sanità Ieri, Oggi e Domani – Storia della sanità e dell’Ospedale di Eboli ‘Maria SS. Addolorata’”, promosso dall’Assemblea Territoriale di Eboli e dall’Associazione Cittadinanzattiva Campania.

L’appuntamento è fissato per domenica 14 giugno c.m., alle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Eboli (Via Matteo Ripa), in occasione del 46° anniversario della nascita del Tribunale per i Diritti del Malato (TDM), fondato il 14 giugno 1980.

Il focus sul territorio: le dichiarazioni di Carmine Campagna

L’incontro, che sarà moderato dal giornalista Antonio Elia, metterà al centro del dibattito la necessità di tutelare il diritto alla salute sul territorio. Ad aprire i lavori e a fare gli onori di casa sarà Carmine Campagna, Referente di Cittadinanzattiva A.T. Eboli, che anticipa i temi caldi della giornata:

“I documenti ci dicono che fin dal tredicesimo secolo Eboli ospitava tre ospedali per i poveri. La cura e l’accoglienza sono nel nostro DNA. Il ‘Maria SS. Addolorata’ ha avuto un ruolo di assoluto riferimento provinciale grazie a illustri professionalità, ma la storia recente ci ricorda anche lo scippo del Polo Pediatrico negli anni ’80 e la cancellazione dell’Ospedale Unico della Valle del Sele dal Piano Sanitario Regionale. Oggi, all’interno del DEA, vogliamo dialogare con le istituzioni con spirito collaborativo ma fermo: non accetteremo mai più passi indietro sulla pelle dei cittadini”.

Il programma e i saluti istituzionali

Il tavolo dei saluti istituzionali vedrà la partecipazione di:

Mario Conte , Sindaco di Eboli

, Sindaco di Eboli Gennaro Sosto , Direttore Generale

, Direttore Generale Carminuccia Marcarelli , Segretaria Regionale di Cittadinanzattiva

, Segretaria Regionale di Cittadinanzattiva Alessandra Piro , Direttore Sanitario del DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide

, Direttore Sanitario del DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide Felicia Gaudiano, Senatrice, componente e segretaria della Commissione Affari Costituzionali

Il dibattito scientifico e le prospettive di sviluppo

Il dibattito entrerà poi nel vivo con i contributi dello storico e docente universitario prof. Carmine Pinto, del dott. Giuseppe Ferrantino (Responsabile ad interim UOC cure primarie ASL Salerno) e del dott. Giovanni D’Angelo (Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno), che si confronteranno sulle criticità attuali del personale e sull’integrazione tra ospedale e territorio.

Le prospettive manageriali e di sviluppo del comprensorio saranno invece illustrate da Antonio Giordano (già DG Asl Salerno e AO regione Campania), alla presenza del Presidente della Provincia di Salerno, Geppino Parente, e di Vincenzo Maraio, Assessore regionale al turismo, promozione del territorio e innovazione digitale.

Le conclusioni della giornata saranno affidate ad Annalisa Mandorino, Segretaria Generale di Cittadinanzattiva APS, che rilancerà a livello nazionale lo slogan del convegno: “La mia salute è un bene di tutti”, ribandendo la priorità assoluta dell’azione civica nella tutela dei presidi sanitari del Mezzogiorno.