Eboli: “Romanza”, nella Sala concerto di San Lorenzo si presenta il libro di Maria Luisa Albano

C’è attesa a Eboli e nella Piana del Sele per la presentazione di Romanza, il libro di Maria Luisa Albano, Cultrice della lingua e della cultura araba e della lingua e della cultura inglese, opera prima classificata al Premio Nazionale “L’inedito XV – Sulle tracce del De Sanctis”. L’appuntamento, fissato per questa sera alle ore 18.30 presso la Sala Concerto di San Lorenzo, sarà introdotto e moderato da Enrico Tortolani, Presidente Pro Loco Città di Eboli e prevede i saluti istituzionali di Mario Conte, Sindaco della Città di Eboli e quelli di Lucilla Polito, Assessore alla Cultura. La narrazione è a cura del maestro pianista, Professore Leonardo Acone dell’Università degli Studi di Salerno. La lettura dei brani a cura di Adriana Marino e Filomena De Gennaro. Previsti gli interventi di Silvio Sallicandro, Editore e Patron del Premio e di Ciro Sbailo, dell’Università degli Studi Internazionali di Roma.

Chi è Maria Luisa Albano

Laureata in Lingue (Arabo e Inglese) presso l’Orientale di Napoli, ha conseguito la Licentia Studiorum Arabicorum et Islamicorum presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI) di Roma e il Dottorato di Ricerca in Politica e Diritto della Regione Euro-Mediterranea presso l’Università di Enna. Attualmente insegna presso il Liceo Scientifico Antonio Gallotta di Eboli.

È ideatrice e coordinatrice di progetti didattici e interculturali per la diffusione della letteratura araba per bambini e per ragazzi in traduzione italiana, con la collaborazione dell’Ufficio Culturale e Didattico dell’Ambasciata Egiziana a Roma. Ha fondato l’Associazione Culturale «Mediterranea Civitas» che si occupa da oltre un decennio di progetti interculturali.