Eboli: per 2 scuole che saranno abbattute una sarà rigenerata, ecco di quale scuola si tratta

È di € 2.108.012,71 l’importo complessivo dell’appalto congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori per l’opera di rigenerazione del plesso scolastico di via Pertini, nel rione Pescara. È stato pubblicato il bando per i lavori della scuola dell’infanzia Cosimo Longobardi nel quartiere Pescara “un importante intervento nell’ampio disegno di riqualificazione della Città interesserà la zona periferica. Il nuovo Polo dell’Infanzia, nell’ambito della più vasta azione riqualificante prevista al rione Pescara, consisterà in una struttura efficiente nel rispetto dell’ambiente, che garantirà continuità nel percorso formativo e momenti esperienziali ai bambini”, fanno sapere da Palazzo.

Una scuola più moderna con più servizi

E mentre si decide di chiudere e abbattere la scuola Molinello e quella di Salita Ripa “una nuova scuola più moderna, sicura, funzionale e sostenibile arricchirà il sistema dei servizi per l’infanzia del nostro territorio, come da proposito di quest’Amministrazione che ha deciso di investire in educazione e istruzione”.

L’appello dei genitori

Intanto il comitato dei genitori a favore della scuola e dei diritti dei bambini continua ad attendere risposte da parte dell’amministrazione comunale rispetto alla chiusura del plesso di Salita Ripa e al trasferimento, senza spiegazioni, degli alunni presso altra sede nel rione Paterno.