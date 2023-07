Eboli: “Pastasciutta Antifascista” gratuitamente offerta. L’appuntamento è fissato per il 25 luglio

La storica “Pastasciutta Antifascista” di Casa Cervi è una grande Festa che si tiene ciclicamente il 25 luglio presso l’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Reggio Emilia).

Una ricorrenza all’insegna della convivialità e della condivisione dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e democrazia in ricordo della famiglia Cervi.

L’origine della ricorrenza risale al 25 luglio 1943, quando Mussolini venne arrestato, creando la temporanea illusione della fine del regime e della guerra.

“Invece, seguiranno molti mesi di ulteriori sofferenze per il popolo italiano che trovò la Liberazione solo grazie alla lotta di Resistenza Partigiana Antifascista, tuttavia, in quelle ore si festeggiò in tutta Italia la destituzione del duce. A Casa Cervi si celebrò una delle feste più originali, con una grande pastasciutta offerta gratuitamente a tutto il paese, distribuita in piazza a Campegine per l’occasione”, si legge nella nota stampa a firma di ANPI Valle e Piana del Sele.

La Pastasciutta Antifascista in tutta Italia

Pertanto, ogni 25 luglio l’ANPI nazionale promuove decine di “Pastasciutta Antifascista” in tutta Italia, unite dagli stessi valori e principi in una grande comunità, la Rete delle Pastasciutte Antifasciste.

“Quest’anno, come ANPI “Valle e Piana del Sele”, in collaborazione con altre entità ebolitane quali “Libertà e Giustizia” piana del Sele, l’associazione giovanile “XD390”, il “Berlinguer Lab” e la “CGIL” di zona, organizziamo pure a Eboli, nella medesima data nazionale del 25 luglio, la “Pastasciutta Antifascista” nella suggestiva terrazza di Porta Dogana del centro storico di Eboli”, spiega Massimiliano Voza presidente sez ANPI Valle e Piana del Sele.

Nel rispetto della tradizione della Festa originaria della Pastasciutta Antifascista, anche a Eboli la pastasciutta sarà offerta gratuitamente ai presenti.

Mentre, il Ristorante “Dogana”, oltre ad offrire gratuitamente il contributo tecncico-logistico, riserverà per l’occasione ai partecipanti un menu popolare a base di “cuzzetiell con polpette o parmigiana” e 1/4 di vino Primitivo ad un prezzo calmierato.

Appuntamento il 25 luglio

L’appuntamento è in piazza Porta Dogana a Eboli, il 25 luglio alle 20.45. La distribuzione gratuita della Pastasciutta, invece avverrà alle 21.00.

“La serata sarà allietata da intrattenimento di sapore antifascista con canzoni resistenti, mentre il microfono sarà aperto a tutti i partecipanti per poesie, pensieri e parole per la Pace e i Popoli resistenti”.