Eboli, anziana non risponde ai familiari: mobilitazione dei soccorsi

Momenti di apprensione si sono vissuti intorno alle 19.00 in città, in via Nobile ad Eboli, quando è scattato un intervento d’emergenza presso l’abitazione di una signora anziana, dopo che probabilmente i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lei telefonicamente, avevano lanciato l’allarme.

L’intervento dei soccorsi e il blocco del traffico

Sul posto sono giunti tempestivamente due mezzi dei Vigili del Fuoco, compresa l’autoscala, necessaria per raggiungere l’appartamento della donna. L’operazione ha visto anche il supporto della Polizia Municipale, che ha provveduto a bloccare il traffico lungo la via interessata per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in totale sicurezza.

La donna sta bene

La tensione si è sciolta nel giro di pochi minuti: una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno fortunatamente trovato l’anziana in buone condizioni di salute. La donna, probabilmente, non aveva sentito gli squilli del telefono, facendo temere il peggio ai propri cari.

L’intervento si è concluso con un sospiro di sollievo da parte di tutti i presenti. Il rapido coordinamento tra i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale ha permesso di gestire la situazione con estrema efficienza, confermando l’importanza della tempestività in questi casi di presunta emergenza.