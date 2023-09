Eboli, ‘A nuttata 2023: tutto pronto per un evento che mette insieme tradizione, cibo, cultura e musica

“‘A nuttata 2023” promosso dal Forum dei giovani di Eboli con il patrocinio del Comune di Eboli, è la festa degli ebolitani: un’occasione di aggregazione per i cittadini, unendo storia, cultura, tradizione, enogastronomia locale, musica e intrattenimento.

Il 26 settembre piazza della Repubblica sarà lo scenario scelto per accogliere e ospitare un evento atteso da tempo e che vedrà il coinvolgimento di decine di giovani ebolitani per una organizzazione minuziosa e dettagliata.

Articolato il programma che si rivolge a tutte le fasce di età

Ore 19:00 – Cerimonia di apertura

La serata inizierà con una appassionante presentazione della vita e delle opere dei S.S. Cosma e Damiano, attraverso racconti e riferimenti storici. Sarà un’opportunità unica per conoscere la straordinaria storia dei due Santi medici.

Ore 20:00 – Disco Inferno: Live Band

Piazza della Repubblica si infiammerà con l’entusiasmante musica dal vivo della band “Disco Inferno”. “Ci lasceremo travolgere dal ritmo dei grandi successi della musica italiana e partenopea, per ballare e cantare insieme con gioia”, spiegano i giovani del Forum.

Ore 22:00 – Joe C. & Valentino Voice – Dj Set

“Dopo il concerto ci tufferemo in una notte di puro divertimento con DJ JOE C che ci farà danzare sotto le stelle al ritmo dei più grandi successi della musica dance internazionale”.

Ore 24:00 – Spettacolo pirotecnico

“Concluderemo questa straordinaria notte con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Eboli”.

L’evento

Passione, collaborazione, divertimento e progettualità. Con Andrea Simeone a capo del Forum dei Giovani si ritorna a fare squadra e a promuovere il territorio anche con il coinvolgimento delle attività commerciali.

L’area food & drink sarà a cura di: Pizzeria Mastantò, Fresca, Volume, Civico 17, O’ Furnar

“L’evento è realizzato con il sostegno di CSM Service Coop. Soc., MGMEDIA e Farmacia Sena Eboli” è quanto tengono a sottolineare dal Forum dei Giovani.