Almanacco dell’8 Maggio 2024: Santi, Nati Famosi, Eventi Storici

L’8 maggio è il 128º giorno del calendario gregoriano (il 129º negli anni bisestili). Mancano 237 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno

L’8 maggio si venera la Madonna del Rosario di Pompei. Altri santi venerati oggi: San Vittore il Moro, Nostra Signora di Luján, Sant’ Acacio, San Bonifacio IV, Beata Ulrica Nisch, Beata Maria Caterina di Sant’Agostino, San Benedetto II, San Gibriano, San Wirone (Wiro), Beato Amato Ronconi, Beato Angelo di Massaccio, Beato Antonio (Antonin Jan Eugeniusz) Bajewski, Sant’ Arsenio, San Desiderato di Bourges, Sant’ Elladio di Auxerre, Beato Luigi Rabatà, San Martino di Saujon, San Metrone, e San Generoso.

Personaggi famosi nati il 8 maggio

Franco Baresi : Ex calciatore italiano, considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio.

: Ex calciatore italiano, considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio. Andrea Barzagli : Ex calciatore italiano, campione del mondo nel 2006.

: Ex calciatore italiano, campione del mondo nel 2006. Saul Bass : Designer e regista statunitense, noto per le sue innovative sequenze di titoli di testa.

: Designer e regista statunitense, noto per le sue innovative sequenze di titoli di testa. Cristina Comencini : Regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, vincitrice del Leone d’oro alla carriera.

: Regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, vincitrice del Leone d’oro alla carriera. Vincenzo De Luca : Politico italiano, attuale presidente della Regione Campania.

: Politico italiano, attuale presidente della Regione Campania. Enrique Iglesias : Cantante spagnolo, uno dei più popolari artisti latinoamericani.

: Cantante spagnolo, uno dei più popolari artisti latinoamericani. Naomi Klein: Giornalista e scrittrice canadese, autrice di bestseller internazionali.

Accadde oggi

L’8 maggio del 1945 fu il giorno in cui gli Alleati annunciarono la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Dopo sei anni di terrore, sangue e distruzione, la Germania nazista si rese finalmente conto della sua sconfitta e firmò la resa incondizionata alle forze alleate, mettendo fine alle operazioni belliche in Europa.

Aforisma

“La vita è quello che accade mentre sei occupato a fare altri progetti.” – John Lennon