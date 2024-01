È deceduta Carmela Poto, la donna di Castelcivita che, circa tre settimane fa, cadde nel camino

La donna, di ottantadue anni, era stata trasportata presso l’ospedale di Eboli e per lei si era reso necessario il ricovero in rianimazione. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. Non si sa se a causare la caduta nel camino era stato un fatto accidentale o un malore che la signora poteva aver accusato all’improvviso.

Il lutto della comunità e l’ultimo saluto

La notizia del decesso ha lasciato sgomenta la comunità di Castelcivita dove tutti, in queste ultime settimane, erano rimasti con il fiato sospeso nella speranza che le condizioni di salute della donna potessero migliorare. La signora Carmela Poto lascia tre figli. I funerali si svolgeranno domani, alle 14:30, nella Chiesa di San Nicola di Bari di Castelcivita. La salma giungerà dalla sala mortuaria dell’ospedale di Eboli.