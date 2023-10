Droga da Napoli al Cilento, arrivano le assoluzioni

Il tribunale di Vallo della Lucania ha emesso una sentenza di assoluzione per tutti e 17 gli imputati coinvolti in un blitz del 2015, accusati di traffico di sostanze stupefacenti. La decisione è giunta dopo novanta giorni di attesa per le motivazioni del tribunale.

Spaccio di droga, i fatti

I fatti oggetto del processo risalgono al 2013, quando furono avviate indagini protratte per diversi mesi. L’obiettivo era ricostruire un presunto canale di approvvigionamento di droga che si estendeva dall’hinterland napoletano al Cilento.

L’accusa di traffico di sostanze stupefacenti era già caduta in sede preliminare, ma il processo ha comunque proseguito. Novanta giorni sono stati dedicati alla lettura delle motivazioni del tribunale.

Il processo

Durante il processo, uno dei capi d’accusa è stato riqualificato come spaccio semplice, mentre il resto ha subito una sentenza di prescrizione.

Stando all’impianto accusatorio, la droga sarebbe stata acquistata a Scampia e Marano, per poi essere distribuita a pusher operanti in diversi comuni, tra cui Vallo della Lucania, Castelnuovo Cilento, Campagna ed Ascea, nonché in alcuni comuni del nord.

Il blitz

La droga sequestrata durante il blitz dei carabinieri della compagnia di Agropoli del dicembre 2015 includeva cocaina, eroina, hashish e marijuana. Si sostiene che lo stupefacente provenisse da territori sotto il controllo di un clan di camorra di Napoli, con due degli indagati che ricoprivano il ruolo di fornitori.

Le perquisizioni effettuate durante le notifiche delle ordinanze hanno portato al sequestro di droga, ma anche alla scoperta di piccole bombe artigianali nelle disponibilità di un giovane di Ascea.

Complessivamente, 24 persone sono state coinvolte nell’inchiesta, con alcuni che hanno optato per il rito alternativo in sede preliminare, ottenendo l’assoluzione. Successivamente, ci sono stati patteggiamenti e uno stralcio davanti al Tribunale dei minori.

Di recente assolti 17 imputati dall’accusa maggiore, quella di traffico di stupefacenti, perchè il fatto non sussiste. Per il resto dei capi, invece, vi è stata sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.