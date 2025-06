Dopo 13 anni il Maresciallo dei Carabinieri Mirra lascia Altavilla Silentina. Dirigerà la stazione di Giffoni Sei Casali

Massimiliano Mirra, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Altavilla Silentina, lascia la caserma altavillese dopo diciotto anni.

Mirra ha guidato la stazione altavillese per ben tredici anni ed è stato anche insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per la professionalità dimostrata e la dedizione a tutela dei cittadini e della sicurezza pubblica.

La carriera

Mirra, arruolato nell’arma dal 1995, lascerà Altavilla Silentina il prossimo 5 luglio e inizierà un nuovo capitolo della sua carriera al comando della stazione dei carabinieri di Giffoni Sei Casali.

Per il Comandante di Stazione è arrivato, oggi, durante il Consiglio Comunale, anche il riconoscimento dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cembalo.

Il primo cittadino, a nome di tutti i componenti del Consiglio Comunale e dei cittadini, ha ringraziato Mirra per l’eccellente servizio svolto e gli ha donato, in segno di apprezzamento e buon augurio per il futuro, la maiolica con lo stemma della Città.

Mirra, dal suo canto, ha salutato commosso l’amministrazione, i colleghi di Altavilla e tutta la comunità esprimendo parole di gratitudine e affetto per l’accoglienza ricevuta e la collaborazione dimostrata.